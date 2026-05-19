Президент Ильхам Алиев: Количество стран, обращающихся к нам с просьбой начать сотрудничество, растет

19 мая 2026 09:03 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Десять государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получают двенадцать европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество», - подчеркнул глава государства.

