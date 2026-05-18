WUF13 выступает глобальной платформой для политического диалога и инноваций - Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) выступает в роли результативной глобальной платформы, объединяющей политический диалог, инновации, развитие навыков и политическое сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на официальной пресс-конференции, состоявшейся в рамках второго дня WUF13.

Она отметила, что диалог министров, который пройдет в рамках форума, внесет вклад в формирование следующего этапа Новой городской повестки.

"Сегодня в различных городах мира внедряются практические решения по обновлению неформальных поселений, расширению услуг и укреплению климатической устойчивости. Проблема не в отсутствии решений, а в скорости и масштабах их внедрения", - подчеркнула она.

Анаклаудия Россбах отметила, что большая часть инноваций реализуется именно на местном уровне, в условиях ограниченных ресурсов и сложных обстоятельств. По ее словам, для достижения глобальных целей важно расширять возможности городов и общин.

Глава UN-Habitat также обратила внимание на важность партнерства, отметив, что в условиях масштаба и сложности современных проблем урбанизации ни одна из сторон не может справиться с этими вызовами в одиночку.

Она добавила, что WUF13 является важной платформой для перехода от диалога к реальным действиям, а принимаемый по итогам форума "Бакинский призыв к действию" отразит общее видение и коллективные обязательства в области развития инклюзивных, устойчивых и жизнеспособных городов.

"Необходимость уже очевидна: знания и решения существуют. Теперь главный вопрос - проявление коллективной воли во имя того, чтобы инклюзивные, устойчивые и жизнеспособные города и общины стали реальностью для каждого", - добавила Анаклаудия Россбах.