Ожидаем от WUF13 конкретных решений - африканский представитель

БАКУ /Trend/ - Главным ожиданием от форума WUF13 является достижение конкретных решений.

Об этом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, сказал Trend генеральный секретарь Международной обсерватории за демократию по африканскому региону Башр Кануте.

«Эти конкретные решения должны трансформироваться в шаги, приносящие реальные результаты», - сказал он.

Б. Кануте также отметил, что доволен участием в форуме и положительно оценивает организацию мероприятия.

"Впечатления очень хорошие, а форум, проводимый в Баку, организован на высоком уровне", - сказал он.

Б. Кануте добавил, что впервые посещает Азербайджан и охарактеризовал Баку как очень красивый город.