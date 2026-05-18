"Новый Ташкент" станет одним из крупнейших градостроительных проектов Узбекистана – Артем Крескас (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - "Новый Ташкент" – одна из крупнейших и наиболее долгосрочных градостроительных инициатив Узбекистана.

Об этом сообщил Trend начальник отдела Национального комитета по развитию урбанизационных процессов на рынке жилья Республики Узбекистан Артём Крескас в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, проект реализуется по инициативе Президента Узбекистана, и уже началось выполнение первого этапа.

"В рамках проекта предусмотрено создание образовательных, деловых, жилых и общественных зон, а также развитие всех коммуникаций и инфраструктуры. Особое внимание мы уделяем принципам комплексной застройки и концепции 15-минутного города", – подчеркнул он.

Артём Крескас отметил, что при разработке проектов используется геопространственная аналитика и урбанистический анализ.

"Цель заключается в том, чтобы все жилые зоны были полностью обеспечены социальной, инженерной, транспортной, медицинской и спортивной инфраструктурой, а также коммерческими объектами. Люди должны иметь возможность удовлетворять свои повседневные потребности в пешей доступности", – добавил он.

По словам представителя комитета, общая площадь "Нового Ташкента" составляет 20 тысяч гектаров, а полная реализация проекта может занять 10-15 лет.

"В будущем эта территория будет присоединена к Ташкенту и станет одним из современных архитектурных и урбанизационных центров столицы. При этом создание зеленых зон, общественных пространств и парков является одним из приоритетных направлений", - сказал он.

Артём Крескас также отметил, что в ближайшее время в Узбекистане будет внедрена система эскроу.

"Этот механизм послужит защите финансовой безопасности граждан, инвестирующих средства в жилую недвижимость. В настоящее время ведётся активная работа в этом направлении", – добавил он.