Зимбабве рассматривает как приоритет строительство "умных" и инклюзивных городов — вице-президент

БАКУ /Trend/ - Зимбабве рассматривает строительство "умных", устойчивых и инклюзивных городов в качестве приоритета.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент Зимбабве Константино Гувейя Доминик Ньикадзино на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку.

"Мы выражаем благодарность Азербайджанской Республике и Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) за организацию этого мероприятия", - сказал он.

Вице-президент Зимбабве отметил, что правительство страны рассматривает жилье как фундаментальное право каждого человека. "Мы уже определили наше стратегическое направление в этой области. К 2030 году мы планируем сделать города и поселения более инклюзивными, безопасными и устойчивыми. От WUF13 мы ожидаем практических подходов к стратегиям, направленным на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития", — отметил он.