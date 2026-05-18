Развитие транспортной инфраструктуры - одно из ключевых направлений экономической политики - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Развитие транспортной и транзитной инфраструктуры, а также использование потенциала соседних стран для совместных инвестиций являются одними из важных направлений экономической политики иранского правительства.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с руководящим составом Министерства дорог и градостроительства Ирана.

По словам главы государства, некоторые страны региона выразили готовность к сотрудничеству в инфраструктурных проектах Ирана. Этот потенциал можно целесообразно использовать в направлении развития международных коридоров, а также проектов в сфере железнодорожных и магистральных автомобильных дорог.

Президент Ирана отметил, что в нынешних условиях необходимо максимально использовать потенциал железнодорожной сети страны, а также в равной степени извлекать выгоду из железнодорожно-автомобильных магистралей.

В ходе встречи в центре внимания находились такие важные проекты, как железная дорога Решт-Астара в рамках Международного транспортного коридора "Север-Юг" и коридор Калале-Агбенд. Была подчеркнута важность ускорения операционных работ в рамках совершенствования этих проектов, являющихся ключевыми направлениями для интеграции Ирана в региональную и международную транзитную сеть.

На встрече также была отмечена важность увеличения импортного и экспортного потенциала посредством портов страны, приграничных терминалов и сети железнодорожного транспорта.