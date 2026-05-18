Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Trend, об этом поделился публикацией министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в соцсети X.

«В рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, мы вместе с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым провели встречу с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, а также президентом COP31 Муратом Курумом.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики о техническом сотрудничестве в области энергоэффективности в зданиях.

Азербайджано-турецкое сотрудничество продолжает расширяться не только в сфере энергетической безопасности, но и в направлении энергоэффективности, которая является одним из основных столпов процесса энергетического перехода", - отмечено в публикации.