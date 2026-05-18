Эхо азербайджанских мифов - новая жизнь музыкальной легенды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре начались репетиции спектакля "Çiçəkli dağın sirri" (Тайна цветочной горы). Спектакль ставится по мотивам пьесы "Çiçəkli dağ" видного азербайджанского писателя и драматурга Мамедгусейна Тахмасиба, сообщает Trend Life.

На встрече с творческим коллективом режиссёр-постановщик и автор инсценировки Эльмеддин Дадашев поделился своим видением будущей постановки, подробно остановившись на визуальной эстетике и музыкальных решениях. Он выразил надежду, что эта музыкальная легенда, вдохновленная азербайджанскими мифами, будет понятна каждому благодаря своей волшебной атмосфере и вечным темам добра. Она не только увлечет детей, но и откроет взрослым удивительный мир древних сказаний и прекрасной музыки.

В ходе беседы участники вспомнили и интересную экранизацию пьесы - фильм заслуженного деятеля искусств Алисаттара Атакишиева под названием "Тайна одной крепости". Фильм стал поистине культовым, а секрет его успеха во многом крылся в великолепном музыкальном оформлении, созданном народным артистом, композитором Рауфом Гаджиевым. В новое музыкальное оформление спектакля, помимо уже знакомых зрителям композиций из фильма, войдут также четыре крупных произведения композитора. Редакцию и оркестровку музыкального материала осуществил заслуженный деятель искусств, композитор Джейхун Аллахвердиев.

Дирижёр-постановщик спектакля - Самед Сулейманлы, художник-постановщик - заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстер-постановщик - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, художник по костюмам - Нюбар Гусейнова, хормейстер - Малахат Гасымова, постановщик боевых сцен - Заур Алиев, концертмейстер - Фидан Мамедова, ассистент режиссёра - Чимназ Багирова.

В спектакле примут участие заслуженные артисты Алекпер Алиев, Играр Саламов, Надир Хасиев, а также актёры Мехрибан Залиева, Самед Хасиев, Тюркель Таригпейма, Эмрах Дадашев, Эльхан Исмаилов, Фаиг Мирзаев, Алимамед Новрузов, Гусейн Алили, Руслан Мурсалов, Фарид Рзаев, Джабраил Джабраилов, Заур Алиев, Али Керимов, Мурад Алиев, Камиль Джафаров. В постановке также задействованы артисты хора и балета театра.

В конце встречи было отмечено, что новая музыкальная постановка "Çiçəkli dağın sirri" ориентирована на самую широкую аудиторию и стремится не просто вдохнуть новую жизнь в национальные традиции, но и представить их в свежем ключе для современного зрителя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!