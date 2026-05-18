В 2028 году Мехсика сосредоточится на формировании новой городской повестки к 2030 году - мэр

БАКУ/Trend/ - В 2028 году Мехсика сосредоточимся на формировании новой городской повестки к 2030 году, включая вопросы жилищной политики, права на город и урбанизма.

Об этом Trend заявила мэр Мехико Клара Бругада в кулуарах открытия павиллиона Мехико в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Мы считаем, что в 2028 году основная дискуссия форума WUF13 будет сосредоточена на повестке до 2030 года - это момент завершения важного периода, который был предложен ООН и разными странами для того, чтобы способствовать сокращению неравенства, достижению целей устойчивого развития.

Поэтому в 2028 году мы будем сосредоточены на том, чтобы построить новую городскую повестку, новую глобальную повестку к 2030 году, и снова города мира будут обсуждать вопросы жилищной политики, права на город и урбанизма”, - сказала она.