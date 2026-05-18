Али Асадов провел ряд встреч в рамках церемонии открытия WUF13 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 18 мая в рамках церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку провел ряд встреч.

Об этом сообщили Trend в Кабинете министров.

В рамках мероприятия А.Асадов провел двусторонние встречи с Королем Эсватини Мсвати III, Президентом Республики Маврикий Даранбром Гокулом, Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, Премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, Вице-президентом Республики Зимбабве Константино Чивингой, заместителем Премьер-министра Украины Алексеем Кулебой и заместителем Премьер-министра Словацкой Республики Томашем Тарабой.