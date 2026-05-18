Польша переходит к устойчивому управлению водными ресурсами — эксперт

БАКУ /Trend/ - Польша меняет подход к управлению водными ресурсами, поскольку растущее давление на водные ресурсы заставляет страны отходить от традиционной политики их регулирования.

Как сообщает Trend, об этом заявил Чезари Мондры, доцент Университета Адама Мицкевича, во время мероприятия, организованного Агентством НПО Азербайджана в рамках WUF13.

Он отметил, что Польша имеет один из самых низких уровней водных ресурсов на душу населения в Европе.

По его словам, Организация Объединённых Наций определяет водную безопасность на уровне около 1700 кубометров на человека, тогда как показатель Польши варьирует от 1300 до 1600 кубометров на человека.

«У нас огромная проблема с водными ресурсами», — подчеркнул Ч. Мондры.

Он объяснил, что доступность воды значительно различается по регионам страны. Северные регионы пользуются преимуществами постледниковых ландшафтов, в то время как южные районы имеют горные водные системы, а центральная часть Польши сталкивается с наибольшими трудностями.

Эксперт отметил, что в течение XX века политика управления водными ресурсами была сосредоточена на контроле управления речными ресурсами с помощью инженерных решений.

По словам Мондры, современное управление водными ресурсами всё больше опирается на «зелёную» и «синюю» инфраструктуру, а также решения, основанные на природных процессах, вместо строгих технических систем контроля.