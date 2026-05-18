Подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по БТК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Грузией подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в «X» написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече был подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках проекта железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Документ имеет важное значение с точки зрения укрепления региональных транспортных связей, расширения транзитных возможностей и дальнейшего развития сотрудничества по Среднему коридору. В то же время этот документ подтверждает окончательную приемку и завершение работ по модернизации, проведенных в рамках проекта железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Выражаем благодарность господину Президенту за постоянное внимание и поддержку развития транспортного сектора», — отмечается в публикации.