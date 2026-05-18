Ливийский лидер поблагодарил Президента Ильхама Алиева в связи с проведением WUF13

БАКУ /Trend/ - Баку является примером сочетания исторического наследия и современного градостроительства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи, выступая на саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку.

«Мы выражаем искреннюю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и дружественному народу Азербайджана за проведение 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку — городе, который представляет собой модель взаимодействия между аутентичностью и модернизацией», — подчеркнул он.

По словам аль-Манфи, Баку также является примером гармонии между историческим наследием и современным видением городского развития.