Необходимо уделять больше внимания предотвращению стихийных бедствий - представитель Пакистана

БАКУ/Trend/ - Необходимо уделять больше внимания предотвращению стихийных бедствий, а не реагировать только после их возникновения.

Как сообщает Trend, об этом заявил основатель и президент Молодежной организации Пакистана Сана Улла Ратхоре на панельной сессии под названием «Обеспечение инклюзивной городской устойчивости, снижение риска бедствий и продвижение устойчивого управления отходами», организованной Платформой НПО Глобального Юга в рамках WUF13.

Он отметил, что необходимо работать над предотвращением таких проблем, как индекс качества воздуха, наводнения, сильные ливни и другие подобные явления:

"То есть превентивные меры должны приниматься не после того, как бедствие произошло, а заблаговременно. В этом направлении правительства и организации гражданского общества должны действовать совместно. Обе стороны должны параллельно разрабатывать планы готовности к катастрофам и сотрудничать в сфере управления рисками бедствий", - сказал он.

По его словам, другим важным вопросом является сокращение углеродных выбросов:

"Для этого необходимо уделять больше внимания сфере возобновляемой энергетики. Наша организация также реализовала различные проекты по солнечной энергетике в городах Пакистана с целью поддержки устойчивого проживания. Для построения устойчивых и жизнеспособных городов правительства и организации гражданского общества должны работать вместе".

Сана Улла Ратхоре рекомендовал активнее привлекать молодежь к различным направлениям деятельности:

"Для решения проблемы изменения климата необходимо создавать возможности для молодежи. Им должна быть предоставлена возможность участвовать в различных мероприятиях, реализовывать небольшие местные проекты в своих странах и сообществах. Это также может способствовать формированию более устойчивых городов".