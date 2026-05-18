Будущее городов должно строиться на инклюзивности, а не на изоляции - Анаклаудия Россбах

БАКУ/ Trend/ - Будущее городов должно строиться на инклюзивности, а не на изоляции.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на открытии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, WUF13 дает возможность ускорить выполнение обязательств посредством практической деятельности, партнерства и инвестиций, а также выслушать друг друга и поделиться опытом.

"Мы не знаем, что принесет нам будущее. Но мы знаем реалии, с которыми люди сталкиваются сегодня: климатический кризис, перемещение населения, конфликты и разрушения. На фоне этих вызовов более миллиарда человек все еще живут в нестабильных условиях; у них нет надежного доступа к воде, санитарным услугам, электричеству, работе и образованию. Болезни распространяются, и больше всего от этого страдают дети.

Баку должен направить четкий месседж на заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое пройдет в июле этого года. Мы должны выйти за рамки простого признания жилищного кризиса и двигаться к достижению Целей устойчивого развития посредством конкретной политики, инвестиций и практических действий. Надеюсь, мы покинем Баку с обновленной уверенностью в том, что адекватное жилье может стать доступным для каждого, без каких-либо исключений.

Во всех регионах жилищная политика становится центральным приоритетом, и это тесно связано с экономическим ростом, социальной инклюзивностью и климатической устойчивостью. Правительства стран Африки продвигают обеспечение доступным жильем, улучшение неформальных поселений и инвестиции в инфраструктуру. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ряд стран работает в направлении городского обновления, доступности и масштабного расширения жилищного фонда. А в Латинской Америке и Карибском бассейне усиливаются градостроительные инициативы, направленные на социальное жилье и транспорт.

Будущее наших городов должно строиться на инклюзивности, а не на изоляции. Климатические изменения оказывают все большее влияние на процессы. Учитывая это, климатическая деятельность и жилищная политика больше не могут быть отдельными дискуссиями. Пришло время сфокусироваться на решениях. Каковы наилучшие пути достижения обеспечения адекватным жильем для всех? Необходимо найти ответы на эти вопросы", - отметила она.