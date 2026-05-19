Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,75 доллара США, или 1,5% и составила 118,16 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,77 доллара США или 1,55%, и составила 115,71 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 1,85 доллара США или 2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 94,22 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,7 доллара США или 2,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 114,90 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.