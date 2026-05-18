К 2050 году 25% населения мира будет проживать на Африканском континенте - Президент Кении

БАКУ/ Trend/ - К 2050 году около 25 процентов населения мира будет проживать на Африканском континенте.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Кения Уильям Самои Руто на Саммите лидеров, проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, именно в Африке вопрос жилья является наиболее острым и неотложным, поскольку значительная часть будущего городского населения мира будет сосредоточена в регионе. Руто отметил, что около 70 процентов этого населения будет жить в городских центрах, что делает жилищную политику ключевым фактором развития будущего.

Президент Кении подчеркнул необходимость реформирования международной финансовой архитектуры, отметив, что страны, наиболее нуждающиеся в льготном финансировании, часто сталкиваются с более высокими затратами на международных рынках.

"В заключение мы также должны устранить еще один парадокс. 1,5 миллиарда человек, проживающих на Африканском континенте, и 55 африканских стран, составляющих самую большую группу членов ООН, не представлены в высшем директивном органе — Совете Безопасности ООН. Еще больший парадокс заключается в том, что 60 процентов повестки дня Совета Безопасности ООН состоит из вопросов, связанных с Африкой", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ради выживания ООН должны быть проведены реформы, которые устранят эту аномалию.

"Справедливость должна быть обеспечена, чтобы ООН и, в частности, Совет Безопасности ООН были более представительными, более демократичными и включали в свои ряды народы Африканского континента. Именно так мы сможем решить сегодняшние проблемы и определить, как построить лучшее будущее. А в Баку у нас есть возможность повлиять на города будущего, изменить их, превратить в удобные для жизни, устойчивые и хорошие города для всех", - отметил Президент.