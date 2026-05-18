Президент Ильхам Алиев порекомендовал гостям посетить Sea Breeze

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия WUF13 коснулся также проектов Белый город и Sea Breeze, реализуемых на территории Баку.

Как сообщает Trend, глава государства, отметив, что ранее этот район назывался «Черный город» из-за запущенности, сказал: «Теперь же мы создали Белый город – образец современного градостроительства».

Президент Ильхам Алиев также отметил проект Sea Breeze – еще одно успешное проявление урбанизации в Азербайджане, порекомендовав гостям посетить и этот прибрежный курортный комплекс.