Baku White City и Atkins подписали в рамках WUF13 соглашение по развитию «зеленой» инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялось подписание соглашения между компанией Atkins и проектом Baku White City, направленного на развитие дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры Восточного квартала Baku White City.

Как сообщает Trend, документ подписали глобальный директор компании Atkins Мэттью Трайб (Matthew Tribe) и директор проекта Azerbaijan Development Company Baku White City Руфат Джавадов.

Согласно соглашению, проектирование и развитие инфраструктуры в Восточном квартале Baku White City будут осуществляться в строгом соответствии с принципами «зеленого» и устойчивого города.

Проект нацелен на внедрение передовых экологических стандартов, оптимизацию транспортных потоков и создание энергоэффективных инженерных сетей.