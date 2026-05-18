На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялась официальная церемония открытия выставки Urban Expo.

Как сообщает Trend, на открытии присутствовали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

Отметим, что выставка «Urban Expo», занимающая площадь 3,5 гектара, объединяет более 217 организаций из 66 стран.

Urban Expo — это иммерсивная выставка, знакомящая участников с практическими решениями глобального жилищного кризиса. На данной выставке представлены различные подходы в сферах обеспечения жильем, климатической устойчивости, цифровых инноваций, доступности и инклюзивного градостроительства - от крупных национальных павильонов до общинных инициатив и стартап-инноваций.

Выставка Urban Expo, проводимая в этом году, отличается рекордным уровнем участия организаций, представляющих гражданское общество, в виде специальных групп и совместных павильонов, посвященных социальной инклюзивности и доступности.

Центральным элементом выставки Urban Expo является открытое пространство площадью 2,5 гектара - Бульвар WUF13, предназначенное для налаживания связей, неформальных обсуждений и взаимодействия.