  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2026 10:21 (UTC +04:00)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялась официальная церемония открытия выставки Urban Expo.

Как сообщает Trend, на открытии присутствовали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

Отметим, что выставка «Urban Expo», занимающая площадь 3,5 гектара, объединяет более 217 организаций из 66 стран.

Urban Expo — это иммерсивная выставка, знакомящая участников с практическими решениями глобального жилищного кризиса. На данной выставке представлены различные подходы в сферах обеспечения жильем, климатической устойчивости, цифровых инноваций, доступности и инклюзивного градостроительства - от крупных национальных павильонов до общинных инициатив и стартап-инноваций.

Выставка Urban Expo, проводимая в этом году, отличается рекордным уровнем участия организаций, представляющих гражданское общество, в виде специальных групп и совместных павильонов, посвященных социальной инклюзивности и доступности.

Центральным элементом выставки Urban Expo является открытое пространство площадью 2,5 гектара - Бульвар WUF13, предназначенное для налаживания связей, неформальных обсуждений и взаимодействия.

На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие выставки Urban Expo (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости