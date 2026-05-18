Трамп отложил запланированный удар по Ирану

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от запланированного на 19 мая американского удара по Ирану после обращений со стороны Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые рассчитывают на достижение договоренностей с Тегераном по вопросу отказа от ядерного оружия, передает Trend.

По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян призвали его отложить атаку, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры. Как отметил американский лидер в Truth Social, лидеры стран Персидского залива считают возможным заключение соглашения, которое устроит США, государства Ближнего Востока и другие страны. При этом, подчеркнул Трамп, ключевым условием сделки должно стать отсутствие у Ирана ядерного оружия.

Глава Белого дома также предупредил, что Вашингтон готов возобновить военные действия против Ирана, если стороны не смогут достичь соглашения, отвечающего интересам США.

Трамп добавил, что поручил министру обороны Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну и американским вооруженным силам не проводить атаку, намеченную на 19 мая. Вместе с тем, по его словам, военным было приказано сохранять готовность к немедленному полномасштабному удару по Ирану в случае провала переговоров.

