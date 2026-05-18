Замбия может применить опыт WUF13 - эксперт

БАКУ /Trend/ - Замбия может применить опыт 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом сказала Trend эксперт по городскому планированию из Замбии Мисози Пирибанда в ходе WUF13, проходящей в Баку.

Она отметила, что форум стал для нее большим опытом и сыграл роль важной платформы для обмена мнениями с участниками из разных стран:

М. Пирибанда высоко оценила организацию форума, отметив, что в подготовку мероприятия был вложен большой труд. По ее словам, обсуждаемые темы носят актуальный и практический характер для развивающихся стран, что дает участникам возможность как учиться, так и делиться опытом.

Она также сказала, что впечатлена опытом Азербайджана в сфере городского планирования: «В Баку можно увидеть сочетание истории и современности. В некоторых районах раньше была хаотичная застройка, но уже можно наблюдать, как они были развиты и перестроены. Это очень хороший пример для таких развивающихся стран, как наша».