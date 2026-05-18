​​​​​​​Филиал МГУ в Баку объявляет приём в магистратуру на 2026/2027 учебный год

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку (Филиал) объявляет приём в магистратуру на 2026/2027 учебный год по направлениям подготовки

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 7002006 Филология 15 11 4 Образовательная программа «Языкознание» (русский язык) 4 3 1 Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература) 3 2 1 Образовательная программа «Языкознание» (французский язык) 4 3 1 Образовательная программа «Языкознание» (испанский язык) 4 3 1 Факультет прикладной математики 7005009 Математика и компьютерные науки (образовательная программа «Математическое моделирование») 6 5 1 Химический факультет 7005008 Химия 9 6 3 Образовательная программа «Органическая химия» 3 2 1 Образовательная программа «Физическая химия» 3 2 1 Образовательная программа «Нефтехимия» 3 2 1 Факультет психологии 7002013 Психология 16 12 4 Образовательная программа «Психология развития» 8 6 2 Образовательная программа «Социальная психология» 8 6 2 Экономический факультет 7004008 Менеджмент Образовательная программа «Глобальный менеджмент и политика» («Международный бизнес») 12 10 2 Физический факультет 7005005 Физика 8 6 2 Образовательная программа «Физика биологических систем» 4 3 1 Образовательная программа «Физика наночастиц» 4 3 1

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, форма обучения – бесплатная. Данные лица претендуют только на места, выделенные по государственному заказу, и участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, проводимых Филиалом, и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на вступительном экзамене в магистратуру, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) 55 или более баллов.

Для граждан АР, получивших образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения – платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема и после прохождения собеседования в Филиале допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в магистратуре для граждан АР, получивших ранее образование на уровне магистратуры за счет средств бюджета АР, составляет 2500 AZN в год, для иностранцев, постоянно проживающих в АР и ранее получивших образование на уровне магистратуры за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, – 1800 у.е в год.

Баллы, набранные на экзаменах ГЭЦ, не суммируются с баллами, набранными на вступительных испытаниях, и после прохождения собеседования служат лишь для допуска к вступительным испытаниям, проводимым Филиалом, и не влияют на итоговый результат.

Все поступающие участвуют в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в г. Баку.

Лицо, желающее поступить в магистратуру по направлениям «Химия», «Физика» или «Психология», может участвовать в конкурсе по нескольким образовательным программам. Лицо, участвующее в конкурсе по нескольким образовательным программам, при подаче документов должно указать список программ в порядке приоритета (более приоритетная идет сначала). Сменить порядок программ, а также внести любое изменение в заявление возможно не позднее дня окончания приема документов на первый курс. Лицо, прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, выбывает из конкурса на места других образовательных программ. Лицо, не прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, продолжает участвовать в общем конкурсе на места другой образовательной программы согласно указанному списку в порядке приоритета.

Лицо, поступающее в магистратуру по направлению «Филология», может подать заявление о приеме на первый курс по любой одной образовательной программе.

Прием заявлений на первый курс обучения по программам магистратуры Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку будет проходить в электронной форме с 18 мая по 22 июня 2026 года (регистрация завершается в 12:00) включительно. Подать заявление можно на сайте Филиала https://msu.edu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа. Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны прикрепить заявление об отсутствие гражданства Азербайджанской Республики и отсутствие постоянного вида на жительство в Азербайджанской Республике, заполненное от руки.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ — ОЧНЫЙ (на русском языке). Собеседование будет проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, д. 1 (дата проведения собеседования: 23 июня в 12:00 после консультации к экзамену в 10:00). Лица, не прошедшие собеседование, не допускаются к вступительным экзаменам.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА – ОЧНЫЙ. Экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1. В дни экзаменов поступающий при себе должен иметь:

документ, удостоверяющий личность; распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью.

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку https://msu.edu.az.

Вступительные экзамены будут проведены по следующим дисциплинам:

Факультет, направление подготовки, образовательная программа Вступительные испытания Дата Филологический факультет 7002006 Направление подготовки «Филология» Образовательная программа «Языкознание» (русский язык) Филология (письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература) Филология (письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Языкознание» (французский язык) Филология (письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Языкознание» (испанский язык) Филология (письменно) 24 июня в 10:00 Факультет прикладной математики 7005009 Направление подготовки «Математика и компьютерные науки» (образовательная программа «Математическое моделирование») Математика (письменно) 24 июня в 10:00 Химический факультет 7005008 Направление подготовки «Химия» Образовательная программа «Органическая химия» Химия

(письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Физическая химия» Химия

(письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Нефтехимия» Химия

(письменно) 24 июня в 10:00 Факультет психологии 7002013 Направление подготовки «Психология» Образовательная программа «Психология развития» Психология (письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Социальная психология» Психология (письменно) 24 июня в 10:00 Экономический факультет 7004008 Направление подготовки «Менеджмент» Образовательная программа «Глобальный менеджмент и политика» («Международный бизнес») Менеджмент

(письменно) 24 июня в 10:00 Физический факультет 7005005 Направление подготовки «Физика» Образовательная программа «Физика биологических систем» Физика

(письменно) 24 июня в 10:00 Образовательная программа «Физика наночастиц» Физика

(письменно) 24 июня в 10:00

Зачисление в Филиал проводится по личному заявлению, поданному на имя Ректора МГУ в сроки, определяемые Филиалом.

К личному заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры после прохождения регистрации прилагаются нижеследующие документы до прохождения собеседования (документы должны быть отправлены на почту [email protected]):

копия документа, удостоверяющего личность и его нотариально заверенный перевод на русский язык;

оригинал документа о высшем образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык (в случае отсутствия диплома нужно отправить на почту [email protected] справку из университета для поступления в магистратуру, если поступающий является выпускником не филиала МГУ в г. Баку);

справку из университета для поступления в магистратуру, если поступающий является выпускником не филиала МГУ в г. Баку); 4 фотографии размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге);

а) выпускникам — из деканата университета, б) работающим — с места работы, в) неработающим — с места жительства; справка из ASAN об отсутствии судимости для граждан АP (для неграждан АР — по месту жительства);

справка о состоянии здоровья (форма 086);

копия приписного свидетельства или военного билета (для военнообязанных).

Следующие три справки, отмеченные звёздочкой, предоставляют к началу учебного года после зачисления магистранты, имеющие право на проживание в общежитии кампуса в соответствии с “Правилами внутреннего распорядка в общежитиях Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку”. Справки выдаются бесплатно и обязательно должны быть получены по указанным адресам.

*справка о прохождении флюорографии из Научно-Исследовательского Института Легочных Заболеваний. Адрес: г.Баку, Низаминский район, ул. М.Шарифли, 163;

*cправка из Центра Психического Здоровья Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. Адрес: г. Баку, Наримановский район, ул. И. Хидаятзаде, 16;

*cправка из Наркологического Центра города Баку. Адрес: г. Баку, Ясамальский район, ул. А.M.Шарифзаде, 229.

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. При формировании личного дела Филиал может запросить еще другие справки, не указанные выше. Учебная деятельность Филиала осуществляется на основе учебных планов и программ МГУ, в обучении используются инновационные технологии и методы. Образование на русском языке, очное, дневное, занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом магистра МГУ. Магистерская программа «Международный бизнес» имеет модульный характер. В рамках отдельных триместров магистранты проходят обучение в Москве. По направлению подготовки «Химия» в рамках включенного обучения магистерская диссертация выполняется на химическом факультете МГУ в Москве. Магистрантам направления подготовки «Филология» предусмотрена летняя языковая стажировка за рубежом.

E-mail: [email protected]

Контактный телефоны: (+994 12) 593 93 19, (+994 10) 215 75 15 (моб)