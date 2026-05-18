  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Банк Республика объявил победителей второго тиража лотереи «Золотой выбор»!

Экономика Материалы 18 мая 2026 10:37 (UTC +04:00)
Банк Республика объявил победителей второго тиража лотереи «Золотой выбор»!

Банк Республика подарил ещё 20 клиентам, оформившим ломбардный кредит, автомобиль и золотые слитки!

15 мая 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии, состоящей из 5 человек, путём случайного отбора были определены победители второго тиража ломбардной лотереи «Золотой выбор».

Во втором тираже приняли участие клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 1 января по 1 мая 2026 года, а также участники первого тиража. Всего в лотерее было зарегистрировано более 20 000 клиентов и около 200 000 лотерейных шансов, принадлежащих им.

Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.

Список 20 победителей 2-го тиража лотереи:

Номер ломбардного договора

Выигранный приз

Инициалы (фамилия, имя, отчество)

Код клиента

1

LM 9100326-224528601

Автомобиль BYD Destroyer

S**** G**** P****

2**5**6

2

LM 21300426-136326001

Золотой слиток 20 г

F**** T**** T****

1**3**0

3

LM 8250226-161099101

Золотой слиток 20 г

İ**** S**** X****

1**0**1

4

LM 38160226-138685701

Золотой слиток 10 г

B**** Z**** V****

1**6**7

5

LM 11030326-222381901

Золотой слиток 10 г

X**** N**** Ə****

2**3**9

6

LM 9160426-221112901

Золотой слиток 10 г

A**** İ**** R****

2**1**9

7

LM 40141125-221679601

Золотой слиток 10 г

S**** G**** İ****

2**6**6

8

LM 9090426-131077401

Золотой слиток 10 г

A**** A**** Ə****

1**0**4

9

LM 16151225-218758201

Золотой слиток 5 г

K**** G**** K****

2**7**2

10

LM 25031025-146062601

Золотой слиток 5 г

X**** İ**** T****

1**0**6

11

LM 36130426-175619601

Золотой слиток 5 г

M**** V**** Q****

1**6**6

12

LM 5090426-154986002

Золотой слиток 5 г

B**** J**** S****

1**9**0

13

LM 32301025-156569102

Золотой слиток 5 г

N**** X**** X****

1**5**1

14

LM 39100226-223795702

Золотой слиток 5 г

H**** T**** M****

2**7**7

15

LM 32051225-222276701

Золотой слиток 5 г

A**** A**** A****

2**2**7

16

LM 49240426-210869402

Золотой слиток 5 г

M**** A**** Ə****

2**8**4

17

LM 9271025-215703101

Золотой слиток 5 г

N**** B**** M****

2**7**1

18

LM 21190226-224102501

Золотой слиток 5 г

N**** G**** Ə****

2**1**5

19

LM 45300426-225714202

Золотой слиток 5 г

Ə**** N**** A****

2**7**2

20

LM 31090126-100212601

Золотой слиток 5 г

M**** Y**** R****

1**2**6

Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чём общественности будет сообщено дополнительно. Отметим, что автомобил предоставлен компанией “Group Motors” – официальным дилером BYD в Азербайджане. Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.

Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети:   Facebook |  Instagram | LinkedIn |  Telegram
Центр поддержки клиентов: 144

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости