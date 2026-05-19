Внешнеторговый оборот Казахстана вырос на 10,5% в I квартале 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Внешнеторговый оборот Казахстана в первом квартале 2026 года вырос на 10,5% и достиг 32,9 млрд долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК, экспорт составил 18,0 млрд долларов, импорт - 14,9 млрд долларов.

Несырьевой экспорт вырос на 23,4%, достигнув 6,9 млрд долларов. Основными драйверами стали медь, серебро, уран, ферросплавы и подсолнечное масло, экспорт которого увеличился почти на 60%.

Крупнейшим торговым партнером остается Китай с товарооборотом 7,8 млрд долларов, на втором месте - Россия с 6,5 млрд долларов. В число крупнейших партнеров также вошли Италия, Турция и Узбекистан.