WUF13 в Баку стал площадкой для формирования общего видения будущего городов - Анар Гулиев

БАКУ/Trend/ - 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) стал площадкой для формирования общего видения будущего городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на Саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Форум является важной платформой для продвижения глобальной городской политики, укрепления партнерств и реализации Новой программы развития городов и Целей устойчивого развития", - сказал он.

По его словам, проведение форума в Баку отражает приверженность Азербайджана устойчивому городскому развитию, восстановлению и урбанизации городов и населeнных пунктов, а также укреплению международного сотрудничества посредством диалога и партнерств.

Анар Гулиев отметил, что WUF13 проходит в период, когда города находятся в центре таких глобальных вызовов, как изменение климата, доступность жилья, миграция, устойчивость инфраструктуры и социальная сплоченность.

"Нынешний форум ознаменован историческим событием: впервые в рамках Всемирного форума городов по инициативе Азербайджана организована специальная сессия лидеров на уровне глав государств и правительств.

Сессия лидеров предоставляет уникальную возможность сформировать общее видение будущего городов и подтвердить глобальную приверженность реализации Новой программы развития городов", - заявил он.