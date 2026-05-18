Город Аркадаг — это синтез природы и современных технологий - Дерягелди Оразов

БАКУ /Trend/ - Город Аркадаг является примером успешного синтеза уважения к природе и современных технологий.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразов на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, главная цель - формирование современной модели урбанизации без нарушения природного баланса.

«Город Аркадаг создан не только для внедрения "умных систем", но и для сохранения экологического баланса», — сказал Д. Оразов.

Он отметил, что Туркменистан является одной из самых солнечных стран Центральной Азии, и в городе совместно с банками реализуются проекты по внедрению альтернативных источников энергии.

По его словам, вокруг города проведены масштабные работы по озеленению, высажены хвойные и фруктовые деревья.

В ходе выступления Д. Оразов также коснулся вопроса социальной защиты детей.

«В городе Аркадаг функционирует Детский оздоровительно-реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе, где используется современное медицинское оборудование. Также создан специальный медицинский кластер, который будет производить медицинскую продукцию. В производственном процессе будут использоваться лекарственные растения, выращиваемые в Туркменистане, местное сырье», — сказал он.