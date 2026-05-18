Кыргызстан и Азербайджан активно налаживают сотрудничество в сфере градостроительства (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Азербайджан активно выстраивают сотрудничество в сфере строительства и градостроительства.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Он сказал, что мероприятие организовано на высшем уровне, а кыргызская сторона благодарна Азербайджану за приглашение и высокий уровень проведения форума.

"После распада Советского Союза в сфере строительства между Азербайджаном и Кыргызской Республикой было мало связей. Однако сегодня мы активно налаживаем двусторонние отношения и в дальнейшем будем расширять сотрудничество", - отметил министр, подчеркнув важность развития взаимодействия между двумя странами в сфере градостроительства.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.