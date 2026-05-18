Баку превращается в мировую столицу устойчивого городского развития на WUF13 - Нга Кор Минг

БАКУ /Trend/ - Баку превращается в мировую столицу устойчивого городского развития в дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, об этом сказал действующий президент Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), министр жилья и местного самоуправления Малайзии Нга Кор Минг в ходе церемонии открытия WUF13 в Баку.

Нга Кор Минг отметил, что в Азербайджане понимают истинную ценность и важность наличия дома. Наличие собственного жилья особенно важно в период глобальной нестабильности и трансформации обществ.

По его словам, именно совместные действия способны привести к созданию устойчивого городского будущего, где никто не останется без внимания.