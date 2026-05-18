Баку уже стал глобальной платформой для идей - Албана Кочиу

БАКУ /Trend/ - Баку - не только центр энергетических связей, но и глобальная платформа для диалога и идей.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель премьер-министра Албании Албана Кочиу на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, сегодня основными темами для обсуждения являются мир, климат, человеческое развитие и устойчивость.

«Жилищный вопрос стоит в центре этой повестки. Безопасность, дети, растущие в неблагоприятных условиях, сообщества, сталкивающиеся с бедствиями, показывают, что эта проблема уже приобрела глобальный характер. Жилищная проблема уже стала одним из основных вопросов. Около десяти лет назад Албания запустила в муниципалитетах по всей стране программу городского возрождения. В то время эта инициатива многими оценивалась просто как "косметические" изменения. Но эта программа стала поворотным моментом с точки зрения реорганизации общественных площадей, пешеходных зон, исторических центров, парков и городских служб», - сказала А. Кочиу.

Она отметила, что Албания узнала значение слова «устойчивость» на собственном горьком опыте. «Землетрясение 2019 года напомнило нам, что жилье — это не просто крыша над головой. Жилье — это также первая линия защиты от бедствий. Города будущего должны строиться с учетом риска землетрясений, наводнений, оползней и экстремальных погодных условий. Что еще более важно, эти города должны создаваться с подходом, заранее прогнозирующим последствия изменения климата. Инвестиции в качество городской среды должны продолжаться, общественные пространства — расширяться, создаваться более зеленые кварталы, восстанавливаться центры, улучшаться услуги, формироваться более инклюзивные города. В то же время необходимо строить "умные города". Албания уже запустила инициативу «Национальный умный город», — добавила она.