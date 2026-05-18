Жилищная политика должна выходить за рамки рынка - Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - Жилищная политика должна выходить за рамки рынка.

Как сообщает Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на открытии павильона Мехико в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она подчеркнула необходимость переосмысления подходов к жилищной политике и городскому развитию.

По ее словам, текущий этап требует перехода от рыночной логики к модели городов, ориентированных на права граждан и социальную инклюзивность.

«Настал момент перемен, когда жильё должно функционировать не только в рамках рынка, но и в интересах городов, которые уважают своих граждан, являются инклюзивными, устойчивыми и соблюдают права своих жителей. Это и есть изменение», - отметила Анаклаудия Россбах.

Она также подчеркнула важность ценностей сотрудничества и международной коалиционной работы в рамках ООН.

«Нам нужен дух наций, дух коллективности, способность строить коалиции и понимать, что проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, затрагивает всех нас - на юге и на севере, во всём мире. Мы сможем справиться только тогда, когда сможем собрать все части единого пазла», - добавила Анаклаудия Россбах.