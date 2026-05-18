Вице-премьер Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку страны

БАКУ /Trend/ - Спасибо Азербайджану за поддержку Украины.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал вице-премьер Украины Алексей Кулеба в рамках WUF13.

"Я хотел бы выразить искреннюю благодарность организаторам форума, принимающей стране — Азербайджанской Республике. Это был удивительный день в Баку. Большое спасибо за это. Спасибо за поддержку Украины. И, конечно, я хотел бы лично поблагодарить всех, кто помог сделать украинский павильон возможным", - сказал он.

А. Кулеба отметил, что у Украины очень плодотворное сотрудничество с Азербайджаном.

"Я думаю, что сегодня этот форум — лучший пример нашего сотрудничества с Азербайджаном. Не только из-за нашей сегодняшней презентации, но и в целом, потому что у нас были отличные встречи с членами правительства. Мы обсудили множество вопросов и множество совместных проектов. Как я уже сказал, не только инфраструктуру, но и экономику и так далее. В сфере восстановления у нас есть совместный проект с Азербайджаном, который помогает нам восстанавливать некоторые очень символические для Украины объекты. И мы очень рады и благодарны, особенно за помощь азербайджанской стороны", - сказал он.