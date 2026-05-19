В рамках WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Социальная и экономическая сила жилья"

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит панельная дискуссия на тему «Социальная и экономическая сила жилья».

Как сообщает Trend, в ходе сессии участники обсуждают роль жилищного сектора в обеспечении устойчивого экономического развития и социальной справедливости.

На панельной дискуссии рассматриваются вопросы того, каким образом жилищный сектор может выступать одновременно экономическим двигателем и инструментом социального выравнивания, а также как правительства могут регулировать влияние рыночных механизмов для обеспечения права граждан на достойное жилье.

В рамках мероприятия выступают специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, а также заместитель главы Программы развития ООН (ПРООН) Франсин Пикап.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут представлены предложения и рекомендации, направленные на формирование общего подхода к обеспечению баланса между развитием жилищного сектора и принципами социального равенства.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Новость обновляется