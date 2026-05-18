ЦА сталкивается с растущим давлением на городские водные ресурсы на фоне быстрого роста населения — эксперт

БАКУ /Trend/ - Урбанизация и рост давления на водные ресурсы становятся одной из ключевых проблем для Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом заявил Александр Николаенко, представитель проекта по управлению водными ресурсами в Узбекистане, во время мероприятия, организованного Агентством НПО Азербайджана в рамках WUF13.

По его словам, проект «Bluepeace Central Asia» охватывает пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

А. Николаенко отметил, что за последние 20 лет городское население в этих странах увеличилось более чем на 14 миллионов человек, при этом города продолжают расти примерно на 650 000 жителей ежегодно.

«Сегодня в этих странах проживает около 80 миллионов человек, почти половина населения — в городских районах», — сказал он.

А. Николаенко подчеркнул, что крупнейшие города региона, включая Ташкент и Алматы, сталкиваются с растущим давлением на системы водоснабжения на фоне быстрого процесса урбанизации.

По его словам, около 90% водных ресурсов в этих странах используется для сельского хозяйства, тогда как на городское потребление приходится примерно 4%.

«Несмотря на относительно небольшую долю, городское водоснабжение и качество питьевой воды становятся одной из крупнейших проблем для крупных городов региона», — отметил он.

А. Николаенко добавил, что эти страны реализуют национальные и межправительственные программы, направленные на модернизацию инфраструктуры питьевой воды и привлечение инвестиций в системы водоочистки и водоснабжения.

Говоря о Казахстане, он отметил, что страна ежегодно выделяет несколько миллиардов долларов США на проекты по городской водной инфраструктуре, при этом дополнительное финансирование поступает от Всемирного банка и частных финансовых институтов.

Также А. Николаенко подчеркнул, что инвестиции в городскую водную инфраструктуру всё чаще рассматриваются как коммерчески привлекательные из-за растущего спроса в крупных городах.