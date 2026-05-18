Итоговая декларация по Новой городской повестке должна учитывать мнения участников WUF13 - Кшиштоф Щерский

БАКУ/Trend/ - Итоговая декларация по Новой городской повестке должна учитывать мнения участников 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский в ходе совместного закрытия ассамблей в рамках WUF13.

"Для меня было честью лично принять участие в обсуждениях совместных ассамблей, созванных в рамках нынешней сессии Всемирного форума городов.

Восхищен тем, насколько дискуссии были наполнены конкретными предложениями. Также хочу отметить работу каждой из ассамблей, направленную на продвижение устойчивой урбанизации.

Хотя межправительственный процесс в Нью-Йорке уполномочен рассматривать и ускорять выполнение глобальных обязательств, мы обращаемся к различным заинтересованным сторонам за рекомендациями о том, как превратить эти обязательства в конкретные действия на местном уровне", - сказал он.

Щерский отметил, что обсуждения и переговоры, которые приведут к итоговой политической декларации по обзору Новой городской повестки, должны отражать мнения и позиции, которые высказываются на WUF13.