Ливия выступила за расширение международного сотрудничества для решения урбанистических вызовов

18 мая 2026 17:18 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ - Ливия выступает за расширение международного сотрудничества для решения урбанистических вызовов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи, выступая на саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку.

«Преодоление городских вызовов требует укрепления международных партнерств, передачи знаний и технологий, а также предоставления справедливых и гибких механизмов финансирования для развивающихся стран», — подчеркнул он.

Он добавил, что это необходимо для более эффективной и справедливой реализации Целей устойчивого развития и Новой городской повестки.

