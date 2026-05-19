В Азербайджане выросли инвестиции в основной капитал

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2026 года объем инвестиций в основной капитал из всех финансовых источников составил 4,05 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 14,9%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что из общего объема инвестиций 2,3 миллиарда манатов, или 56,5%, пришлись на сферу производства товаров. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, вырос на 44,6%, а в ненефтегазовый сектор - на 2,2%.

Согласно информации, в ненефтегазовый сектор было инвестировано 2,5 миллиарда манатов, из которых 0,4 миллиарда манатов использовано в ненефтегазовой промышленности.

Подчеркивается, что 34,3% инвестиций были осуществлены государственным сектором, 65,7% - инвесторами негосударственного сектора. Доля инвестиций из внутренних источников в основной капитал составила 78,2% от общего объема капитальных вложений.

В структуре инвестиций наибольшая доля пришлась на промышленность (47,7%), транспорт и складское хозяйство (22,6%), а также строительство (19,7%). Инвестиции в промышленный сектор увеличились на 21,2%, что в основном связано с вложениями в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.