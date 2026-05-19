В рамках WUF13 проходит и Восточноевропейский Центральноазиатский форум

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит Восточноевропейский и Центральноазиатский форум.

Как сообщает Trend, региональная группа по Восточной Европе и Центральной Азии созывается организацией ООН-Хабитат через ее Региональное отделение по Восточной Европе и Центральной Азии (RoEECA) в сотрудничестве с региональными и международными партнерами.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая 2026 года в рамках сотрудничества программы ООН-ХАБИТАТ и правительства Азербайджана. В форуме принимают участие представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академического сообщества, а также международные организации из разных стран.

