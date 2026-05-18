Казахстан готов делиться опытом в области ИИ и цифровизации - Олжас Бектенов

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов делиться своим опытом в области ИИ и цифровизации через платформы международного сотрудничества

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, одной из самых амбициозных инициатив Казахстана является развитие города Алатау в Алматинской области как центра передового городского роста. Также в прошлом году Казахстан принял Закон об искусственном интеллекте, создав правовую основу для безопасного, прозрачного и ориентированного на человека использования технологий ИИ.

"Мы объявили 2026 год годом цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы подчеркнуть нашу стратегическую направленность на технологическую трансформацию и развитие и управление современными городами. Казахстан готов делиться своим опытом в области ИИ и цифровизации через платформы международного сотрудничества, в частности через недавно созданный Центр цифровых решений ESCAP для устойчивого развития стран Азии и Тихоокеанского региона в Алматы", - сказал он.

Бектенов отметил, что новая Конституция Казахстана, недавно принятая посредством национального референдума, поднимает защиту окружающей среды до уровня фундаментальной государственной ценности.

"Сегодня на фоне изменения климата и растущего дефицита устойчивое управление водными ресурсами становится неотъемлемым компонентом устойчивого городского развития. В этом контексте мы продвигаем инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании международной водной организации под эгидой Организации Объединённых Наций", - отметил премьер-министр.