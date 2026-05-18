Представитель Habitat International Coalition призвала учитывать права человека в градостроительстве (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Необходимо учитывать права человека при принятии решений в сфере градостроительства и жилищной политики.

Об этомв эксклюзивном интервью Trend заявила представитель компании Habitat International Coalition из Кении Диана Анджела Уамбуи Уачира в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Habitat International Coalition является международным коалиционным объединением, которое занимается продвижением, защитой и признанием права на жилье как одного из фундаментальных прав человека. Организация активно работает в сферах устойчивого развития городов, социальной справедливости, инклюзивной градостроительной политики и создания безопасной среды проживания для всех", - сказала она.

По ее словам, главное ожидание от Всемирного форума городов заключается в том, чтобы правозащитный подход находился в центре всех обсуждений:

"При принятии решений в вопросах развития городов, урбанизации, изменения климата и жилищной политики права человека должны рассматриваться как основной приоритет. Особенно важно обеспечить каждому право на достойное жилье и доступ к безопасной среде проживания. Жилищный вопрос - это не только строительство и инфраструктура, но и человеческое достоинство, социальное благополучие и равные возможности".

Уачира отметила, что форум предоставляет странам возможность обмениваться опытом, обсуждать перспективы сотрудничества и разрабатывать новые стратегии в сфере устойчивого развития и жилищной политики.

"Надеюсь, что подходы и стратегии, обсуждаемые здесь, будут продолжены и после завершения форума, представлены на других международных площадках и партнерским организациям. Самое главное — чтобы они были реализованы на практике и дали реальные результаты.

Считаю, что подобные международные форумы играют важную роль в выработке совместных решений в вопросах градостроительства, прав человека и устойчивого развития", - добавила она.