WUF13 - впечатляющая площадка для демонстрации возможностей восстановления - Алексей Кулеба (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - 13-й сессия Всемирного форума городов (WUF13) - впечатляющая площадка для демонстрации возможностей восстановления.

Об этом сказал в понедельник Trend вице-премьер Украины Алексей Кулеба в рамках WUF13

"Это удивительная платформа для демонстрации не только наших потребностей, но и наших возможностей и потенциала в вопросах восстановления, поскольку у нас очень большой опыт в этой сфере. Конечно, дело не в том, что мы хотели бы иметь такой опыт, но, к сожалению, он у нас есть. Мы готовы делиться им и готовы поддерживать наших друзей", — сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая 2026 года в рамках сотрудничества программы ООН-ХАБИТАТ и правительства Азербайджана. В форуме принимают участие представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академического сообщества, а также международные организации из разных стран.