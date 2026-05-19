В Баку проходит третий день WUF13

БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, в рамках форума, организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана, сегодня продолжаются широкие обсуждения, посвященные обеспечению жильем, устойчивому развитию городов, урбанизации, изменению климата и цифровым решениям для городов.

Программа третьего дня форума в основном посвящена глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости и инновационным моделям урбанизации. Одной из ключевых сессий дня станет диалог на тему «Глобальный жилищный кризис: каков план?». В ходе сессии будут обсуждаться вопросы доступности жилья, социальной справедливости и улучшения условий жизни в городах.

Кроме того, в центре внимания форума находятся такие темы, как «Социальная и экономическая сила жилья», «Искусственный интеллект для городов», «От данных к решениям: искусственный интеллект, пространственный анализ и жилье для всех», «Климатически устойчивые города и сообщества», а также «Городское планирование как климатическое действие». Эксперты и представители международных организаций особо подчеркивают роль цифровых технологий, управления на основе данных и «зеленых» решений в будущем развитии городов.

В рамках третьего дня также пройдут сессии по таким важным темам, как «Жилье для всех», «Безопасная и устойчивая среда проживания для расширения прав и возможностей женщин», «Инклюзивные города для людей с инвалидностью», «Роль молодежи в управлении городами», «Направление климатического финансирования в города», «Устойчивый и доступный транспорт» и «Восстановление городов, пострадавших от войны».

Особое место в программе форума занимает взаимосвязь урбанизации и климатической повестки. Такие темы, как «Города, устойчивые к жаре», «Решения, основанные на природе», «Зеленая и устойчивая среда проживания», «Управление водными ресурсами» и «Энергетическая справедливость в городах» выводят на первый план связь между урбанизацией и экологической устойчивостью.

Сегодня также состоятся презентация доклада «World Cities Report 2026», встречи высокого уровня по Африканскому региону и другим международным платформам, а также специальные сессии, посвященные развитию городов и жилищной политике.

В рамках WUF13 международным участникам также представлены проекты восстановления, реализуемые на освобожденных территориях Азербайджана, а также концепции «умного города», «умного села» и «зоны зеленой энергии». Реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре проекты привлекают внимание как пример устойчивой урбанизации.

Отметим, что первые два дня форума также запомнились насыщенной программой мероприятий. В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

