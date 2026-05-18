Жилье должно стать политикой будущего обществ - Президент Болгарии

БАКУ/Trend/ - Жилье не должно оставаться лишь частью социальной или экономической политики, а должно стать политикой будущего обществ.

Как сообщает Trend, об этом заявила Президент Болгарии Илияна Йотова на Саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, доступ к жилью является вопросом справедливости, а не только рынка.

"Жилье - это не товар, а начало всего остального. Без него невозможны стабильная работа, образование детей, доступ к здравоохранению и полноценное участие человека в жизни общества", - подчеркнула она.

Илияна Йотова отметила, что современный мир сталкивается с масштабным жилищным кризисом: миллиарды людей живут без достойных условий, а более миллиарда - в неформальных поселениях.

По ее словам, для удовлетворения мировых потребностей до конца десятилетия необходимо строить новое жилье буквально каждую секунду.

Она также заявила, что традиционное понимание города уже утратило актуальность.

"Сегодня речь идет о полицентрических мегарегионах, где стираются границы между городами, объединяются инфраструктура, транспортные коридоры и рынки труда", - сказала Йотова.

Президент Болгарии подчеркнула необходимость создания новой системы управления, основанной на сотрудничестве национальных правительств, регионов, городов и местных сообществ.

Отдельное внимание в своем выступлении она уделила вопросам миграции, войн и климатических изменений.

По словам главы государства, конфликты и изменение климата вынуждают миллионы людей покидать свои дома, а города становятся первым местом, где люди ищут безопасность и возможность начать новую жизнь.

Йотова также подчеркнула, что технологии, искусственный интеллект и концепции «умных городов» имеют ценность только тогда, когда служат людям, уменьшают неравенство и делают жизнь безопаснее и доступнее.

"Нам нужны города, которые не разделяют людей по доходу, поколению или происхождению, а создают сообщество и равные возможности", - добавила Президент.