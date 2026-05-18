Сербия и Азербайджан будут сотрудничать в энергетике и цифровых технологиях - Вучич

БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Александар Вучич сообщил о планах расширения сотрудничества с Азербайджаном в энергетике и цифровых технологиях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом Президент Сербии сказал, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашими друзьями из Азербайджана по строительству газовой электростанции вблизи города Ниш», — сказал он

Александар Вучич также отметил важность внедрения технологий и искусственного интеллекта для развития «умных городов» и решения проблем перенаселенности, транспортных заторов и управления отходами.

«Технологии, цифровизация и ИИ могут стать ключевыми в будущем развитии городов. «Умные города» — это будущее», — подчеркнул он.

Президент Сербии обратил внимание на опыт Белграда, где уже введен бесплатный общественный транспорт, и планируется расширение парка электробусов для снижения загрязнения воздуха.

«Мы активно развиваем новые подходы к городской мобильности и хотим использовать опыт Азербайджана для реализации совместных проектов», — добавил он.

Александар Вучич подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном будет касаться также цифровых технологий и суперкомпьютеров, которые помогут Сербии улучшить управление энергетикой и городской инфраструктурой.

«У нас есть два современных суперкомпьютера в Крагуеваце, третий скоро будет введен в эксплуатацию. Это позволит улучшить цифровое управление городами и ускорить переход к устойчивым источникам энергии», — пояснил он.