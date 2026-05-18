Президент Кыргызстана заявил о приоритете жилищного строительства в стране

БАКУ /Trend/ — Развитие жилищного строительства остается одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызстана.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку.

«Обеспечение доступного, безопасного и качественного жилья является одной из ключевых задач современного мира. В условиях стремительной урбанизации именно города несут основную ответственность за создание достойных условий жизни для граждан», — сказал он.

Президент отметил, что в 2025 году в Кыргызстане было введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, а инвестиции в сектор достигли почти 2 миллиардов долларов США.

Он также сообщил, что с 2021 года более 9 тысяч семей получили жилье в рамках государственной жилищной политики, а в 2025 году ключи от новых квартир получили свыше 4,6 тысячи семей.