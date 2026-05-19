В Нахчыване увеличился оборот розничной торговли

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года розничный товарооборот в Нахчыванской Автономной Республике составил 492,512 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет Нахчывана.

Согласно информации, это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-апреле текущего года потребителям в розничной торговой сети Азербайджана было продано товаров на сумму 20 миллиардов 102,8 миллиона манатов.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,7%.