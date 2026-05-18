WUF13 — это возможность ускорить реализацию обязательств через практические действия, партнерство и инвестиции — Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ - WUF13 — это возможность ускорить реализацию обязательств через практические действия, партнерство и инвестиции.

Как сообщает Trend, об этом на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

По ее словам, тот факт, что в Баку собрались десятки тысяч людей, в том числе лидеры, представляющие различные страны, не случаен.

"Наша цель — найти ответ на вопрос: «Как обеспечить адекватное жилье для каждого в эпоху неопределенности, нестабильности и разрушений?». Здесь мы видим командную работу и быструю реакцию. Уровень интереса и участия здесь исключительный. До сих пор ни одна сессия подобного характера не собирала столь широкой и разнообразной глобальной аудитории, как WUF13. И это еще лучше показывает нам, что жилье и устойчивое городское развитие стоят в центре нашего общего будущего», — заявила UN-Habitat.

А. Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана за организацию сессии и отметила, что WUF13 — это возможность ускорить реализацию обязательств посредством практических действий, партнерства и инвестиций.