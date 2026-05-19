Президент Ильхам Алиев: Происходящее на Ближнем Востоке в определенной степени влияет на всех

Политика Материалы 19 мая 2026 09:04 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Происходящее сейчас на Ближнем Востоке в определенной степени влияет на всех.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Отметив, что некоторые могут считать, что высокая цена на нефть может принести выгоду, глава государства подчеркнул: «Да, это так. Но одновременно многие из стран с богатыми залежами нефти вкладывают средства в казначейские бумаги. Многие из них делают инвестиции на фондовых рынках. А когда экономику начинает трясти, фондовые рынки падают. И тогда на фоне незначительной прибыли от продажи дорожавшей нефти мы теряем средства от наших капиталовложений».

