В подразделениях Сил специального назначения Азербайджана проведена инспекционная проверка (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с утвержденным планом подготовки на текущий год Главная военная инспекция Министерства обороны Азербайджана провела инспекционную проверку в Н-ской воинской части Сил специального назначения (ССН).

Как сообщили Trend в Министерстве обороны.

"Перед началом проверки Боевое знамя было вынесено на строевой плац. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и соотечественников, отдавших жизнь за Родину, в сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн.

После проведения строевого смотра личного состава и проверки учебно-материальной базы состоялось торжественное прохождение личного состава перед трибуной.

В ходе инспекции были проверены наличие и состояние вооружения и техники, а также средств материально-технического обеспечения, была оценена оперативно-тактическая и штабная деятельность подразделений на местности.

Кроме того, у военнослужащих были приняты нормативы по командирской и физической подготовке.

В заключение соответствующим должностным лицам были даны рекомендации по совершенствованию теоретических и практических знаний и навыков военнослужащих, а также по организации службы в соответствии с современными требованиями", - говорится в информации ведомства.