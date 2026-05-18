Впечатлен высоким уровнем участия на Urban Expo - посол Израиля (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Впечатлен высоким уровнем участия на Urban Expo - как национальными стендами со всего мира, так и различными бизнес-представлениями азербайджанских компаний.

Об этом в интервью Trend сказал посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Мы вместе с сотрудниками обошли Expo и были впечатлены высоким уровнем участия - как национальными павильонами разных стран, так и представлением азербайджанских компаний", - отметил он.

Он также выделил отдельные экспозиции, посвященные Азербайджану, включая павильоны Sea Breeze и White City, назвав их наиболее впечатляющими.

"Я был крайне впечатлен некоторыми экспозициями, которые показывают красоту Азербайджана. Особенно выделяются национальный павильон и проекты Sea Breeze и White City. Это одни из самых впечатляющих павильонов, которые я видел", - добавил дипломат.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.